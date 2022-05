Estrutura gigante é montada para show do Barões da Pisadinha que acontecerá em Pompeia

Um palco enorme de 27 metros de frente e 18 de profundidade já começou a ser instalado na cidade de Pompeia para abrigar uma estrutura fantástica, digna de gravação de DVD. A expectativa de Pompeia e região é para o show inédito da banda Barões da Pisadinha que acontecerá neste domingo (8), a partir das 21h, no Recinto de Rodeios da cidade.

Os preparativos para receber o megaevento gratuito para a população estão a todo vapor. A banda estourou durante a pandemia de Covid-19 e agora chegará à Pompeia com o show completo da turnê 2022, prestigiando a cidade com seus mix de novos hits com os maiores sucessos, que estão entre os mais tocados nas rádios e plataformas digitais do Brasil.

A equipe da Prefeitura, organizadora do show, está com a expectativa de que pelo menos 10 mil pessoas compareçam ao evento, que acontecerá em comemoração ao Dia das Mães. Tempo firme e temperaturas amenas estão previstas para o domingo.

A cidade estará preparada para receber as caravanas de outras cidades que já estão confirmadas. Além do show, haverá também no espaço uma praça de alimentação a partir das 18h30, segurança reforçada que contará com o monitoramento de câmeras, presença da Polícia Militar, equipe médica e toda a estrutura necessária para proporcionar diversão e conforto para os visitantes.

Terá também sorteio de prêmios como caixinhas de som, fones de ouvido, entre outros presentes. O estacionamento do local será terceirizado e terá o custo de R$25 por veículo. Parte da renda arrecadada será revertida para a Santa Casa de Pompeia.