Homem é preso após ameaça de morte servidor do Ministério Público e policiais militares

Um homem de 43 anos foi preso nesta quinta-feira, 5, à noite após ameaçar um servidor do Ministério Público Estadual durante a Feira da Lua (feira livre) no centro de Osvaldo Cruz.

O servidor do Poder Judiciário fazia compras em uma barraca na Avenida Brasil, quando o indivíduo passou e o ameaçou de morte.

A Polícia Militar foi acionada e deteve o indivíduo.

Ele foi conduzido ao Plantão da Polícia Civil em Adamantina.

Durante o trajeto, o rapaz passou a ameaçar os policiais militares.

Pela Delegacia, a autoridade de plantão tomou ciência dos fatos, ouviu as partes e tomou as medidas do caso.