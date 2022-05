Irapuru comemora 74 anos nesta sexta-feira

O Município de Irapuru completa nesta sexta-feira, dia 6 de maio, 74 anos de emancipação. E para comemorar a importante data, a Prefeitura Municipal organizou uma programação de atividades que foi iniciada no dia 1º de maio e prossegue até o próximo dia 15.

Nesta sexta-feira, data oficial do aniversário de Irapuru, a programação tem Missa em Ação de Graças pelo aniversário da cidade às 09h00 na Igreja Matriz; já às 18h00 acontece no Jardim Municipal a Feira do Artesanato; a seguir às 20h00 haverá um Ato Cívico e às 22h00 terá o Show de Aniversário com a Banda Oz. Todos os eventos acontecem no Jardim Municipal.

A programação prossegue no dia 7 de maio com a Feira do Artesanato e o Festeja Irapuru com shows com Adriano Martins & Rafael e ainda com o grupo Questão de Opinião.

No dia 8 haverá o Campeonato de Skate; no dia 9 apresentação do Projeto Guri; dia 10 Encontro de Violeiros; dia 14 Amistoso de Volleybal e no dia 15 acontece o início do Campeonato de Futebol Médio.