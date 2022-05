FLÓRIDA: Dois jogos marcam a 3º rodada do Campeonato Livre neste domingo

Neste domingo (8) – Dia das Mães – dois jogos marcam a 3º rodada do Campeonato de Futebol Médio Livre 2022 de Flórida Paulista. As partidas serão disputadas no campo do Sindicato dos Servidores Municipais ‘Goiabeira’.

Confira os jogos:

Jogo 1 – Amigos e Amigos x Galácticos/Bar do Pechula às 8h

Jogo 2 – Império do Corte x Vila Metal Art’s às 9h

Classificação:

Império do Corte – 6 pontos

Galácticos Bar do Pechula – 2 pontos

Amigos e Amigos – 1 ponto

Japacar FC – 1 ponto

Indaiá Primeira Veículo – 1 ponto

Vila Metal Art’s – 1 ponto

* Indaiá/Primeira Veículos e Metal Art’s apenas um jogo

Artilheiros:

Dione 3 gols (Império do Corte)

Fabiano 2 gols (Império do Corte)

Melhor defesa

Império do Corte 2 gols sofridos

A competição é realizada pela Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer com apoio da Comissão Municipal de Esportes.