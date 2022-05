Fusca colide em trailer, provoca incêndio e fere mulher

Um acidente registrado na tarde deste sábado (7), na Avenida 18 de Junho, contorno da praça Kunito Miyasaki (Praça do Ovo), em Bastos, resultou em danos e princípio de incêndio em um trailer de vendas de lanches e pastel e provocou ferimentos na esposa do proprietário que estava trabalhando no local. Felizmente, as filhas do casal, que estavam no local, não sofreram ferimentos. O motorista fugiu, porém, o Fusca envolvido no acidente foi encontrado abandonado em outro ponto da cidade.

Segundo informações, o casal estacionou o trailer, que é móvel, como faz todos os dias, na avenida em frente à praça, e iniciou os trabalhos. Por volta das 16h30, quando já estava atendendo os pedidos, o dono saiu para fazer uma entrega, ficando a esposa e as filhas no trailer. A vítima estava no interior do local, fazendo os afazeres, quando o veículo colidiu no trailer e, devido impacto, o óleo que estava na fritadeira caiu sobre o fogão aceso, o fogo passou para o botijão começando o princípio de incêndio.

A esposa do proprietário, que sofreu fratura em uma das pernas, ainda tentou a apagar o fogo, más precisou ser conduzida para o Pronto Socorro. A equipe da Defesa Civil esteve no local e conseguiu apagar as chamas, mais infelizmente ocorreu vários danos no interior do trailer e danos em muitos itens, causando enorme prejuízo. A Polícia Militar de Bastos, Corpo de Bombeiros e Perícia Técnica compareceram ao local. O motorista fugiu do local após o acidente e o carro foi encontrado abandonado.