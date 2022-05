DRACENA: Prefeitura consegue liminar por 120 dias para manter atividades do aterro sanitário

O Poder Judiciário dracenense suspendeu na sexta-feira passada, 6/05, o ato administrativo da CETESB que havia determinado a interdição definitiva do aterro sanitário do município. A decisão proferida pelo juiz de direito Marcus Frazão Frota autorizou a manutenção das atividades no aterro já em funcionamento pelo prazo de 120 dias.

O prefeito André Lemos enalteceu o trabalho da equipe que atua na linha de frente da Limpeza Pública do município. Parabenizou o secretário Marcos Antônio da Cruz, responsável pela Agricultura, Meio Ambiente, Limpeza Pública que mesmo com o problema enfrentado na semana passada, o serviço de coleta de lixo não teve prejuízo para a população.

André pontuou durante entrevista hoje cedo à Jovem Pan Dracena que desde que assumiu a Prefeitura no ano passado, vem tendo problemas com relação ao aterro.

“Quando assumimos o governo, já não tínhamos como descartar o lixo lá no aterro, porém estamos trabalhando para regularizar a situação no local. Protocolamos pedido na CETESB para podermos construir uma nova trincheira para receber o lixo, com capacidade de até 15 anos, porém o projeto ainda não foi aprovado. Assim que for aprovado o projeto faremos a licitação para que sejam iniciados os trabalhos de construção no local. Após a aprovação, nossa previsão é que em 80 dias possamos ter um novo local no aterro para depositar o lixo recolhido no município”.

O prefeito André pontuou ainda que caso tal projeto não seja aprovado dentro dos 120 dias concedidos pelo Judiciário ao município para resolver tão questão, o lixo terá que ser transportado para Adamantina. “É o local mais próximo de Dracena que oferece o serviço”.