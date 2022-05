Fã de 81 anos viraliza após subir no palco e realizar sonho de conhecer Gusttavo Lima em Ribeirão Preto; VÍDEO

Aos 81 anos, dona Otacília Moyses Pagano virou assunto nas redes sociais nos últimos dias depois de realizar o sonho da vida dela. É que a idosa é fã do cantor Gusttavo Lima e no último dia do rodeio de Ribeirão Preto (SP), conseguiu chamar a atenção do ídolo em meio a uma plateia de 44 mil pessoas.