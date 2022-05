Parapuã Rodeio Top Bulls está confirmado para dezembro com expectativa de grandes shows

Após dois anos sem festividades com aglomerado de pessoas em razão da pandemia da Covid-19, Parapuã anuncia para dezembro a realização da tão aguardada festa do peão.

Segundo Gilmar Martin Martins (PL), prefeito do município, O Parapuã Rodeio Top Bulls (PRTB) está confirmado para ocorrer nos dias 07, 08, 09 e 10 de dezembro, período onde a cidade vai comemorar seus 77 anos.

O evento é o maior e mais esperado por toda cidade. Nos últimos anos ganhou destaque por toda região em razão de sua reestruturação e shows de renome. O último, realizado em 2019, atraiu para o recinto mais de 20 mil pessoas durante os quatro dias de festa. Na ocasião com estrutura totalmente coberta e rodeio de ponta a cidade vivenciou ares de alegria, alinhado a uma boa organização que entregou entre todos os outros já realizados o melhor rodeio que a cidade já viu.

Para este ano as expectativas são ainda maiores já que o novo recinto de eventos será inaugurado com a festa. O local está passando por obras desde o início de 2022 e terá a capacidade de público dobrada, se comparado com o atual localizado ao lado de Ginásio de Esportes.

Grandes nomes da música sertaneja estão sendo cotados para animar os quatro dias de eventos. A preparação nos bastidores já ocorre há meses. A festa deve ser lançada em um evento oficial no meio do ano.