FLÓRIDA: Goleadas na rodada do Campeonato Livre de Futebol Médio

A 3º rodada do Campeonato Livre de Futebol Médio realizado do último domingo (8) foi marcada por goleadas.

No primeiro jogo a equipe Amigos e Amigos venceu por 5 a 0 os Galácticos/Bar do Pechula. No segundo jogo da rodada o líder do campeonato Império do Corte venceu por 4 a 0 a Vila Metal Art’s.

Na próxima rodada os Galácticos/Bar do Pechula recebem o Império do Corte, às 8h. O Japacar FC enfrenta o Indaiá/Primeira Veículos, às 9h. Fechando a rodada, Amigos e Amigos recebem a Vila Metal Art’s, às 10h. Os jogos serão realizados no domingo (15) no campo do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais ‘Goiabeira’.

Classificação:

Império do Corte – 9 pontos

Amigos e Amigos – 4 pontos

Galácticos Bar do Pechula – 2 pontos

Indaiá/Primeira Veículo – 1 ponto

Vila Metal Art’s – 1 ponto

Japacar FC – 1 ponto

Artilheiros:

Dione 5 gols (Império do Corte)

Adriano 4 gols (Amigos e Amigos)

Goleiro menos vazado

Chicão 1 gol (Império do Corte)

A competição é realizada pela Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer com apoio da Comissão Municipal de Esportes.