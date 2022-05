FLÓRIDA: Prefeito autoriza pagamento de metade do 13º salário do funcionalismo no mês de maio

O prefeito Wilson Fróio Júnior após consulta a sua equipe financeira autorizou o pagamento de metade do 13º salário do funcionalismo público municipal para o mês de maio.

Em conversa com o jornal e site Folha Regional, o prefeito Fróio afirmou que a antecipação do pagamento de metade do 13º visa valorizar o funcionalismo municipal que tem se dedicado no atendimento à população floridense.

Outro fator destacado pelo prefeito Fróio é que o pagamento de metade do 13º salário ajuda também o comércio local, uma vez que injeta um considerável valor na economia local.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, o pagamento de metade do 13º do funcionalismo municipal irá injetar um valor em torno de R$ 650 mil na economia local.

“Devemos ressaltar que a antecipação do pagamento de metade do 13º do funcionalismo somente está sendo possível graças ao trabalho que temos implementado na administração municipal”, finalizou o prefeito Fróio.