JUNQUEIRÓPOLIS: Viterra Bioenergia e Prefeitura realizam nova reunião para projeto de qualificação profissional

Aconteceu na semana passada, na sala de reuniões da prefeitura o 2º encontro do comitê comunitário para desenvolver projetos de qualificação profissional no município, envolvendo os representantes (líderes) de classes em um ação inédito organizado pela Viterra Bioenergia e Prefeitura de Junqueirópolis, visando a geração de emprego e renda.

Na pauta esteve a avaliação da 1ª reunião e os passos futuros objetivando a implantação de cursos profissionalizantes para a comunidade para aumentar a qualificação profissional em Junqueirópolis.

A exemplo da reunião realizada na tarde dessa segunda-feira (28/03/2022) a Viterra Bioenergia consolidou a parceria com a Prefeitura do Município e demais líderes comunitários durante reunião realizada na tarde dessa segunda-feira (28/03) para fortalecer a criação de mão de obra qualificada, com demonstração de gráficos sobre a necessidade de qualificação para os interessados concorrerem às vagas atuais e futuras disponíveis na empresa.

A reunião foi mediada pelo prefeito Osmar Pinatto quem se apresentou juntamente com sua equipe para oferecer os mecanismos necessários para criação de cursos, a exemplo do laboratório de informática para jovens da comunidade que desejam atuar em cargos administrativos e outros.

A apresentação dos quadros de trabalhos em abertos foram demonstrados pela equipe da Viterra Bioenergia, através da coordenadora de Desenvolvimento Organizacional, Jaqueline Fabíola Alves, o gerente de Segurança do Trabalho, Ricardo Daniel Martins Delboni.

Esse segundo encontro do comitê comunitário também contou com a presença do Francisco Torturello, do escritório de Presidente Prudente da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo.