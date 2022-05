LUCÉLIA: Prefeitura vai devolver recursos federais de convênio e reformar rodoviária com verbas próprias

A Prefeitura de Lucélia deve devolver os recursos federais de convênio firmado em 2017, destinados para as obras de reforma do terminal rodoviário da cidade, e executar com verbas próprios as melhorias no local, que são esperadas há anos pelos moradores. O valor do convênio é de R$ 250 mil.

A nova decisão do poder público municipal foi divulgada em um vídeo publicado na sexta-feira, dia 22 de abril, na fanpage da Prefeitura de Lucélia, onde a prefeita Tati Guilhermino anuncia a medida.

No vídeo onde anuncia a decisão sobre a execução da obra com recursos próprios, a prefeita Tati Guilhermino reconheceu que o tema envergonha a cidade, e também se diz com o mesmo sentimento. “Me envergonho e não tenho vergonha de dizer isso para vocês”, relata.

Em seu 16º mês de governo, a prefeita ressaltou que a obra é uma demanda da administração passada, com problemas desde o início de sua execução. “Vem da gestão passada, com obra inacabada e com ação judicial. E tudo tramitando dentro do seu segmento da lei”, explicou.

Sobre a decisão de executar com recursos próprios as melhorias esperadas pelos moradores no referido espaço público, ela disse que a medida foi tomada após amadurecimento com sua equipe técnica. “Tive que fazer escolhas e optamos por devolver os recursos, para que se acabe essa novela mexicana, onde nós moradores de Lucélia já estamos cansados”, desabafou.

Por fim, a prefeita anunciou a realização de limpeza no Terminal Rodoviário, para então ocorrer a execução das melhorias.