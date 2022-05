OSVALDO CRUZ: Casa de Apoio ao Cidadão instalada em Marília, completou 13 anos de funcionamento

Casa de Apoio ao Cidadão, da Prefeitura de Osvaldo Cruz, instalada na cidade de Marília, completou 13 anos de funcionamento na última quinta-feira, dia 28 de abril.

Para comemorar a data, o Fundo Social de Solidariedade promoveu na terça-feira (03), uma confraternização no local com a presença de autoridades e pacientes.

Um ônibus com pacientes se deslocou até Marília e um almoço marcou a data e depois, um bolo de aniversário foi servido para encerrar os festejos.

Idealizada em 2009, pela atual prefeita Vera Lucia Alves (Vera Morena), quando exercia suas funções no SOS (Serviço de Obras Sociais), a Casa de Apoio atende a pacientes e familiares que se tratam em hospitais de Marília e não têm onde descansar ou se alimentar após as consultas, antes do retorno a Osvaldo Cruz.

O vereador Valdemir Anselmo, representando o poder legislativo, esteve presente no evento, e aproveitou o momento para parabenizar a prefeita Vera pelos esforços para manter o funcionamento da casa, e agradeceu a todos os funcionários pelo trabalho exercido todos esses anos.

Além do vereador, Valdemir Alnselmo e a prefeita Vera, estavam presentes a Coordenadora do Fundo Social, Jussara Campoy, e representando a Secretaria de Saúde, Nilda Lourdes Thome.

A Casa de Apoio ao Cidadão funciona na Rua Horácio Nakadaira, nº200, no bairro Fragata, Marília – SP. Mais informações podem ser obtidas no Fundo Social de Solidariedade de Osvaldo Cruz ou pelo telefone (18) 3528-1090.