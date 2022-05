Policiais impedem que mulher tire a própria vida pulando de pontilhão

Na tarde de ontem (9), durante Operação “Paz e Proteção”, a equipe de policiais rodoviários foi acionada para atendimento de ocorrência de tentativa de suicídio, na SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 647+450, no município de Dracena.

Uma mulher de 37 anos de idade, moradora de Lucélia, estava sentada na mureta de concreto do viaduto e tentou jogar-se de lá, momento no qual, os policiais rodoviários a seguraram pelo braço e com a ajuda dos policiais do policiamento territorial e bombeiros, conseguiram contê-la.

Segundo informações dos familiares, ela sofre de depressão. Teve atendimento médico no Pronto Socorro de Dracena e está aos cuidados de seus familiares.