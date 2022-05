‘Ainda estou procurando respostas’, diz viúva de Aleksandro após morte do cantor

De luto, Tatiele Toro vem usando as redes sociais para falar sobre seus sentimentos e a falta que sente do marido, Aleksandro, que fazia dupla com Conrado e morreu no último sábado (7) em um acidente de ônibus na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, em São Paulo.

Na manhã desta quarta-feira (11), Tatiele compartilhou uma sequência de fotos do cantor ao lado da família e dos amigos e desabafou: “Essa alegria nos movia! Dormimos e acordamos pensando em você! Foram 10 anos de muito amor, aprendizado, medo, sofrimento e felicidades. Intensos como nós dois. Meu coração chora de lembrar dos sonhos que ainda não tivemos tempo de viver! Faltou tempo, faltou organização… não sei dizer, ainda fico sem respostas”.

Além de Aleksandro, outras cinco pessoas morreram no mesmo acidente. Até o momento, o delegado responsável pelo caso, Carlos Eduardo Vieira Ceroni, ouviu 13 testemunhas e aguarda os laudos periciais para dar andamento à investigação.

Conrado, que formava dupla com Aleksandro, segue internado em estado grave, mas, de acordo com o mais recente boletim médico, apresentou pequena melhora nas últimas horas em suas funções renais.