Conrado, da dupla com Aleksandro, segue na UTI e ‘apresenta evolução’

O cantor sertanejo João Vitor Moreira Soares, conhecido como Conrado, continua internado em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional de Registro (SP) e “apresenta evolução”, depois do acidente que matou a sua dupla, Aleksandro. A informação foi divulgada em boletim médico nas redes sociais da dupla.

“Informamos que o paciente João Vitor Moreira Soares permanece internado [?]. Apresenta evolução com estabilidade do quadro clínico e melhora progressiva da função renal”, informou equipe.

O boletim médico reafirma que não há necessidade de novas intervenções cirúrgicas até o momento.

Segundo a equipe informou anteriormente, Conrado já foi submetido a uma cirurgia para controle de sangramento e correção de uma fratura na bacia decorrente do acidente.

A publicação detalha também que Julio Cesar Bigoli Lopes, membro da equipe que também foi envolvido no acidente, segue internado no hospital de Registro “com função função pulmonar ainda comprometida, mas com melhora da função renal”.

Os dois pacientes estão sem previsão de alta neste momento, informa o boletim médico.

Em contato com Splash, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que o caso segue em investigação pela Polícia Civil. “A autoridade policial realiza diligências e aguarda os laudos periciais para análises e elucidação dos fatos”.