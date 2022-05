FLÓRIDA: Cerca de 1 mil ex-trabalhadores ainda não receberam da GAM e Floralco

Cerca de 1 mil ex-funcionários e credores das massas falidas GAM e Floralco / Agro Bertolo, ainda não receberam seus acertos e o pagamento de salários atrasados, direitos trabalhistas e outros vencimentos que constam no processo judicial que corre há mais de 10 anos junto ao Fórum da Comarca de Flórida Paulista.

O levantamento foi feito pelo jornalismo Folha Regional junto à um grupo de pessoas que diferente dos milhares de ex-funcionários que já obtiveram o pagamento dos valores acordados, afirmam sequer terem uma previsão de quando o mesmo acontecerá para eles.

Visando buscar um posicionamento da Justiça, consultamos o Fórum da Comarca de Flórida Paulista, onde o processo segue em andamento.

Fomos informados de que houveram várias impugnações, seja pelo motivo de que o nome de ex-trabalhadores e credores não constavam nas listas do processo ou em questão de desacordo com os valores que constavam nas relações apresentadas pela administradora judicial e que este fator fez com que os valores ficassem reservados até o julgamento dos recursos.

Ainda foi informado que cada impugnação se encontra em uma fase de julgamento.

A juíza de direito Dra. Jéssica da Costa Paulo Marcelino que até então respondia pelo fórum, foi transferida para outra unidade do judiciário paulista e outros dois juízes assumiram as funções de forma substitutiva.

Recentemente, os novos juízes realizaram uma reunião com a administradora judicial para tratar sobre o assunto e outras informações pertinentes ao processo.

Para tranquilizar os trabalhadores que ainda não receberam os valores devidos, a Justiça informou ainda que os mesmos seguem reservados em conta e serão disponibilizados assim que forem julgadas as impugnações.

ENVIO DE DADOS BANCÁRIOS

Quem ainda não enviou os dados bancários deve enviar rapidamente para a Administradora Judicial, pois, segundo informações colhidas com o judiciário, a Administradora Judicial prepara uma nova planilha de pagamentos do primeiro rateio para ser enviada ao Banco do Brasil.

Quem tiver suas impugnações e habilitações julgadas e participou do primeiro rateio poderá constar dessa planilha.

Os e-mails para envio de dados bancários são:

GAM: [email protected]

BERTOLO: [email protected]