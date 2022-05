Homem é autuado em R$ 9 mil por manter 17 aves em cativeiro e usar pássaro como ‘chama’ em armadilha

A corporação ainda localizou um alçapão armado para a captura de aves junto com um coleirinho-papa-capim sendo utilizado para atrair outros pássaros, chamado popularmente como “chama”.

Diante dos fatos foram elaborados em desfavor do envolvido um Auto de Infração Ambiental por ter em cativeiro espécime da fauna silvestre no valor de R$ 8.500, com base no artigo 25, parágrafo 3°, inciso III da Resolução SIMA 05/2021 e um Auto de Infração Ambiental por utilizar espécime da fauna silvestre no valor de R$ 500, de acordo com o art. 25 da Resolução SIMA 05/2021. Ao todo as autuações chegaram a R$ 9.000.