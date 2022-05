Capotamento de veículo causa morte de jovem em vicinal

O capotamento de um veículo na Vicinal Paschoal Milton Lentini em Lucélia matou uma jovem na noite desta quarta-feira (11).

O acidente ocorreu no km 4, os motivos ainda são desconhecidos.

A vítima que seguia sozinha no veículo sofreu ferimentos graves, infelizmente não resistiu e acabou falecendo no local do acidente.



O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e deslocou o “trem de socorro” para o local, porém, nada pode ser feito.

A polícia foi acionada e registrou o boletim de ocorrência.

A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.