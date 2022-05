FLÓRIDA: Projeto enviado a Câmara prevê a criação da Secretaria Municipal de Recursos Humanos

O prefeito Wilson Fróio Júnior enviou à Câmara Municipal de Flórida Paulista, projeto de lei complementar dispondo sobre a criação da Secretaria Municipal de Recursos Humanos.

Na mensagem enviada juntamente com o projeto de lei, o prefeito afirma que o modelo atualmente na Prefeitura Municipal já não consegue atender com excelência e agilidade os desafios impostos aos órgãos da administração pública direta, quando nos referimos à modelagem das estruturas organizacionais e principalmente, aos cargos de direção, chefia e assessoramento.

“É fato o número excessivo de demandas judiciais e boa parte delas, senão a sua maioria de ordem trabalhista, tem vinculação direta a atividade de recursos humanos, desde modo, se faz necessário a criação de uma secretaria própria, que possa não regularizar e ser cobrada diretamente e de forma específica em tal finalidade, como também, trabalhar de maneira preventiva para que estas demandas não mais aconteçam”, ressalta o prefeito.

Ainda no projeto de lei destaca que o secretário que ocupar o cargo criado deverá ser ocupado com agente com nível superior ou com mais de 5 anos de experiência na área.

Agora a Câmara Municipal deverá apreciar o projeto de lei devendo ser analisado e votado na próxima sessão do legislativo.