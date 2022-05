IRAPURU: Prefeitura realizará Processo Seletivo e Concurso Público com diversas vagas

A Prefeitura de Irapuru realizará um Processo Seletivo e um Concurso Público, tendo como objetivo o preenchimento de oito vagas para profissionais de níveis médio e superior. Conforme os editais, as oportunidades são para:

EDITAL nº 002/2022 (Concurso Público) – Agente de Zoonoses (1); Professor de Educação Básica II – Artes (1) e Professor de Educação Básica II – Educação Física (1).

EDITAL nº 002/2022 (Processo Seletivo) – Auxiliar Educacional (5).

Para concorrer a uma das chances é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que deseja atuar, tenha idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam nos editais.

Ao ser admitido, o profissional deverá cumprir jornadas de 40 horas semanais a 60 horas mensais e contará com remuneração de R$ 19,52 por hora/aula, ou R$ 1.628,38 a R$ 1.987,43 mensais.

As inscrições foram abertas no dia 6 de maio de 2022 e seguem até as 23h30 do dia 15 de maio de 2022, pelo site da CMM, com taxas de R$ 45,00 a R$ 60,00.