OSVALDO CRUZ: Prefeitura anuncia realização de Concurso Público

A Prefeitura de Osvaldo Cruz, por meio da empresa Omni Concursos Públicos Ltda anuncia a realização de um novo Concurso Público, que tem por objetivo o preenchimento de 16 vagas destinadas à contratação de profissionais.

Há oportunidades disponíveis entre os seguintes cargos: Advogado (1); Médico Clínico Geral (1); Médico Dermatologista (1); Médico do Trabalho (1); Médico Ginecologista (1); Médico Neurologista (1); Médico Pediatra (1); Médico Psiquiatra (1); Professor de Educação Básica I – Fundamental (1); Professor de Educação Básica I – Infantil (1); Professor de Educação Básica II – Ambiental (1); Professor de Educação Básica II – Educação Física (1); Professor de Educação Básica II – Artes (1); Professor de Educação Básica II – Informática Educacional (1); Professor de Educação Básica II – Inglês (1); e Terapeuta Ocupacional (1).

Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade em nível superior, na respectiva área do cargo pleiteado. Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de dez a 37 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$ 1.812,88 a R$ 6.675,86. Vale ressaltar que aos cargos de professor, a remuneração atribuída será entre R$ 17,14 a R$ 17,30 correspondente a cada hora-aula ministrada.

Os interessados em participar do Concurso, podem se inscrever no período de 11 de maio de 2022 a 8 de junho, por meio do site da empresa Omni Concursos. O pagamento da taxa no valor entre R$ 9,00, deve ser efetuado até o dia 9 de junho de 2022.