Adriano Guimarães lança pré-candidatura a deputado federal por São Paulo

Adriano Guimarães confirma pré-candidatura a deputado federal. Com experiência na administração pública há 15 anos, Adriano Guimarães foi assessor na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional de São Paulo. Onde compartilhou a mentalidade de que o Governo deve ser acessível e municipalista, com o olhar voltado à realidade de cada município.

E com essa visão, aperfeiçoou seus conhecimentos no atendimento aos municípios, pelo seu poder de articulação e prestígio entre as lideranças políticas se tornou um elo entre as cidades e a secretaria.

Por isso, foi reconhecido e carinhosamente apelidado pelos prefeitos e vereadores como “amigo dos municípios”, devido seu empenho em atender prefeitos, vereadores, secretários e demais lideranças das cidades do estado, na busca por recursos e no auxílio nas mais diversas frentes aos municípios paulistas. Atingiu a marca de visita a mais de 480 das 645 cidades paulistas durante seu trabalho na secretaria.

Sempre atento às necessidades dos municípios, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, informou e auxiliou os prefeitos e vereadores sobre as iniciativas inovadoras como os programas: Vale do Futuro, Pontal 2030, Sudoeste + 10, Viva o Vale, Parcerias Municipais, Canal Direto- SP + Perto, SP + Consórcios, Cidades Inteligentes, Nova Regionalização do Estado, a criação dos Parlamentos Regionais, a lei do ICMS Ambiental), e instalação de espaços como (Casa da Mulher, Casa da Juventude, Casa Afro SP e Quali Vida). E o de incentivo, Nossa Rua, para ruas urbanas ainda sem asfalto, e o Desenvolve Municípios, uma linha de crédito especial para asfaltamento e recapeamento de vias, Iluminação Pública, Edificação e Infraestrutura Urbana.

Assessor Especial do Marco Vinholi, ex secretário de Desenvolvimento Regional e presidente da Executiva Estadual do PSDB de São Paulo, Adriano Guimarães foi indicado pelo novo Governador, Rodrigo Garcia, para concorrer ao pleito de deputado federal por São Paulo pelo Progressistas para fortalecer a legenda na construção de uma parceria para a reeleição ao governo do Estado de São Paulo.

É um dos favoritos a ocupar uma cadeira no congresso nacional como deputado federal em 2023.