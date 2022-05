FLÓRIDA: Campeonato de Futebol Médio chega à 4ª rodada neste domingo

Neste domingo (15) acontece a 4ª rodada do 2º Campeonato de Futebol Médio Livre 2022 de Flórida Paulista. Três jogos movimentam a rodada que será realizada no Campo do Clube dos Veteranos.

CONFIRA OS JOGOS:

1º jogo – Galácticos/Bar do Pechula x Império do Corte às 8h

2º jogo – Japacar FC x Indaiá/Primeira Veículos às 9h

3º jogo – Amigos e Amigos x Vila Metal Art’s às 10h

CLASSIFICAÇÃO APÓS A 3ª RODADA

Império do Corte – 9 pontos

Amigos e Amigos – 4 pontos

Galácticos Bar do Pechula – 2 pontos

Indaiá/Primeira Veículo – 1 ponto

Vila Metal Art’s – 1 ponto

Japacar FC – 1 ponto

De acordo com o regulamento da competição, todas as equipes se enfrentam em turno único, classificando as quatro melhores para as semifinais. As semifinais (1º lugar x 4º lugar e 2º lugar x 3º lugar) está prevista para ocorrer no dia 5 de junho. Já a final em 12 de junho.

A competição é realizada pela Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer com apoio da Comissão Municipal de Esportes.