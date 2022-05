FLÓRIDA: Polícia Militar prende homem acusado de ameaçar a ex-esposa

A Polícia Militar de Flórida Paulista prendeu na manhã de hoje (14), um homem que possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça sob a acusação de ameaçar a própria esposa.

Segundo dados do boletim de ocorrência, ciente do mandado de prisão e de que o mesmo frequentava as imediações da Vila Monteiro, os policiais militares em serviço realizaram patrulhamento e localizaram o homem.

Ele foi detido e levado para o Plantão Policial de Adamantina onde foi elaborado o boletim de ocorrência de captura de condenado.

Após os trabalhos das polícias Civil e Militar, o homem foi encaminhado para a Cadeia Pública de Adamantina onde permanece detido a disposição da Justiça.