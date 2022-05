Grave acidente em Penápolis tira a vida de morador da região

O dracenense Eduardo Mathias Duarte, de 69 anos, morreu em uma colisão lateral nesta sexta-feira (13), no começo da noite, na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) em Penápolis.

Segundo informações divulgadas pelo “Penápolis Agora”, se envolveram neste acidente o Gol, prata, ano 2014, dirigido por Eduardo e um Ford KA, com placas de Belo Horizonte, MG, cujo motorista tem 36 anos.

O morador de Dracena tinha como passageira a esposa dele, E.S.D. de 54 anos, que foi socorrida ao Pronto Socorro de Penápolis.

Na batida, os dois veículos capotaram na pista e o Ford KA ficou com as rodas para cima. O automóvel de Eduardo ficou com a lateral destruída.



As causas do acidente serão apuradas em um inquérito instaurado pela Polícia Civil.



A empresa funerária Vida Prev de Dracena informou sobre o falecimento de Eduardo. Seu corpo será velado a partir das 14h30 no memorial e sepultado às 16h no Cemitério Municipal.

Eduardo Mathias Duarte era irmão de Luis Carlos Mathias Duarte, popularmente conhecido como “Lu” e morador em Flórida Paulista.

Aos familiares e amigos em luto, os votos de pesar do Grupo Folha Regional – (Jornal TV e Site)