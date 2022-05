FLÓRIDA: Homem é preso após atear fogo em imóvel da própria mãe

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (13), acusado de atear fogo em um bar pertencente a própria mãe em Flórida Paulista.

O incêndio ocorreu por volta das 14h50, no final da Avenida José Fróio, próximo da ANTIGA Estação Ferroviária.

O fogo teria sido ateado em um cômodo de madeira que ficava anexo ao fundo da edificação.

Um caminhão tanque da Prefeitura e funcionários do almoxarifado atuaram no combate das chamas e após intenso trabalho, impediram que o fogo se alastrasse para o restante do imóvel.

Vizinhos e familiares auxiliaram na retirada de alguns pertences que poderiam ser atingidos pelas chamas.

Acionado, o Corpo de Bombeiros de Adamantina compareceu também no local.

O acusado foi preso em flagrante e conduzido para Delegacia de Polícia e posteriormente encaminhado para a Cadeia Pública de Adamantina.

Atuaram nesta ocorrência as polícias Civil, Militar e o Comando de Grupo Patrulha.