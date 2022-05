CLÍNICA CARVALHO completa quatro anos em Flórida Paulista

No mês de maio, a Clínica Carvalho faz 4 anos de serviços prestados a Flórida Paulista e região na área da saúde e educação.

Pensando em cada dia melhorar o atendimento dos clientes e amigos, o doutor João Antônio Ramalho Fróio, graduado pela Unicastelo (Universidade Camilo Castelo Branco), pós-graduado em psiquiatria pela VMed e com diversos cursos e participações em congressos pela ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), veio para ampliar as especialidades oferecidas, atendendo na área da psiquiatria e clínico geral com carinho e dedicação.

Localizada na rua Saad Decarlis, 322, a Clínica Carvalho tem a experiente e dinâmica atuação do casal Aguinaldo Adelino Carvalho e Rosane de Carvalho.

Entre os principais atendimentos oferecidos estão a psicoterapia individual (presencial e on-line); terapia de casal; mentoria; orientação vocacional, preparação para aposentadoria; palestras e workshops; terapia de grupo; avaliação psicopedagógica; intervenção psicopedagógica; psicoterapia com caixa de areia (SandPlay) e estimulação cognitiva para idosos.

A Clínica Carvalho dispõe de um amplo e confortável espaço, com atendimento humanizado.

Oferece condições para que o cliente seja cuidado e com isso desenvolva suas potencialidades, expressando-se livremente sem julgamentos e ou preconceitos.

Aguinaldo Adelino Carvalho é psicólogo, palestrante, teólogo, músico, professor e atual secretário de Saúde de Flórida Paulista. Já Rosane de Carvalho é psicanalista, psicopedagoga, especialista em educação especial, tradutora e intérprete de libras. Todos os serviços são oferecidos com acessibilidade em libras. Clínica Carvalho – telefones: (18) 996614489, (18) 997578069 e (18) 997698158.