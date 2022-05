“Adamantina terá Festa do Peão neste ano, em junho”, afirma Prefeitura

Depois de levantadas dúvidas e indefinições ao longo das últimas semanas com relação à realização do evento, está decidido: “Adamantina terá Festa do Peão neste ano”, de acordo com resposta oficial dada com exclusividade pela Prefeitura do Município na quinta-feira (12) a questionamentos feitos pelo Jornal Folha Regional.

A definição veio após novas reuniões do Poder Executivo e setores competentes com a empresa detentora dos direitos de promoção do rodeio – vencedora de processo licitatório –, a Cabeludo Eventos, de Quintana/SP.

Além do acerto para a realização do segundo maior evento da Cidade Joia, a Prefeitura também revelou ao FR que a data tradicional será mantida. “A Festa do Peão deste ano ocorrerá em junho”, portanto, já no próximo mês.

O Executivo garantiu também que o Município não precisará fazer alguma alteração no contrato vigente por quatro anos com a Cabeludo para que a empresa tenha condições de promover o evento em 2022.

Outro ponto destacado pela Prefeitura é que não será preciso o investimento de recursos públicos para a realização da Festa deste ano. Apesar da confirmação de que o evento acontecerá, não foi revelada neste primeiro momento qual a data, grade de shows e outras atrações ligadas ao rodeio. Novidades que serão anunciadas em breve.

Com base nas cláusulas do contrato, de cara, a empresa promotora precisa pagar R$ 50 mil para o Município pelo uso do Recinto Poliesportivo e mais um valor sobre outras despesas.

A última vez que Adamantina teve a Festa do Peão foi no ano de 2019. Depois disto, não foi realizada devido às proibições impostas pela pandemia da Covid-19. Agora, dois anos depois, os adamantinenses voltarão a ter o evento.