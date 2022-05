FLÓRIDA: Vigilância Epidemiológica segue com nebulização contra a dengue

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica segue com as ações em prevenção ao Aedes aegypti, em Flórida Paulista.

A ação ocorre em casas e prédios no centro da cidade com o objetivo de reduzir criadouros do mosquito da dengue e interromper o ciclo de transmissão da doença. Até o momento foram 203 casos notificados, sendo 124 positivos, 75 descartados e quatro aguardando resultados. Os dados são referentes ao último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde no dia 16 de maio.

Vale ressaltar que os moradores não necessitam sair das residências durante a nebulização, mas é necessário seguir algumas recomendações como deixar portas e janelas abertas.

Ainda a Vigilância Epidemiológica ressalta a importância do apoio da população eliminando possíveis criadouros do mosquito.