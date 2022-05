JUNQUEIRÓPOLIS: Moradores do Jardim Paulista ganham nova praça

O Setor de Obras está finalizando a construção do entorno da nova praça de lazer no Bairro Jardim Paulista em Junqueirópolis.

A nova praça construída entre a Avenida Latina e Rua Das Américas no encontro com a Avenida Internacional simboliza as ações de infraestruturas para o Jardim Paulista.

A Prefeitura construiu toda a estrutura da praça com guias calçamento, colocação de bancos e jogos de mesas, lixeiras, plantio de gramíneas, paisagismo, arborização e instalação da iluminação.

Sobre a obra, o prefeito Osmar Pinatto disse que a construção daquela Praça é mais uma conquista para os moradores do Jardim Paulista e adjacências proporcionado pelo PDM – Plano de Desenvolvimento Municipal.

O próximo passo estrutural no bairro, segundo Éder Junio diretor de Obras e Planejamento, será a abertura da Avenida Internacional com colocação de aduelas e pavimentação no trecho de ligação da Rua São Luiz com a Rua Das Américas.

Vale a pena conferir, é mais uma opção de lazer direcionada a melhor qualidade de vida da população.