MARIÁPOLIS: Vereador apresenta pedido de verbas ao deputado Mauro Bragato

No final do mês de abril, o deputado estadual Mauro Bragato recebeu em seu escritório em Presidente Prudente a visita do vereador Cleber Juliano de Oliveira, o “Bicudo”, da Câmara Municipal de Mariápolis. Presente também na reunião o assessor parlamentar, Kleber Bragato.

Na oportunidade, o vereador Bicudo apresentou ao deputado Mauro Bragato pedido de liberação de verba junto ao Governo do Estado no valor de R$ 300 mil para a iluminação pública em Mariápolis.

Ainda o vereador reivindicou a liberação de uma academia ao ar livre para ser instalada no município.

O vereador Bicudo ressaltou o trabalho do deputado Mauro Bragato em favor da população mariapolense com conquistas em diversos setores.

Na ocasião, deputado Mauro Bragato transmitiu que sempre ajudou e continuará à disposição, trabalhando por Mariápolis.