PAT de Bastos tem 15 ofertas de trabalho nesta terça-feira (17); sete vagas não exigem experiência

Nesta terça-feira (17), as pessoas que buscam um emprego podem procurar o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bastos, que oferece 15 oportunidades para moradores do município e cidades da região que almejam ingressar no mercado de trabalho. Das ofertas, sete vagas são para aprendiz e avicultura – trabalho em depósito e não exigem experiência.

O PAT informa ainda que o número de vagas pode alterar-se a qualquer momento (conforme a procura as vagas são preenchidas) e algumas ofertas podem ficar indisponíveis de uma hora para outra. O PAT atende de segunda a sexta-feira, menos em feriado e ponto facultativo, com atendimento ao público das 9 às 13 horas. Nos demais horários o trabalho é somente interno.

Os candidatos que buscam entrar no mercado de trabalho encontram no órgão local as seguintes vagas:

– aprendiz (5 vagas para pessoas com ensino Médio, não necessita ter experiência e salário a combinar);

– avicultura (8 vagas para pessoas com ensino Fundamental incompleto, com experiência desejável e salário a combinar); e

– trabalho na avicultura – depósito (2 vagas para pessoas com ensino Fundamental incompleto, que nunca não tenham trabalhado em granjas e salário a combinar).

Maiores informações podem ser obtidas no Posto de Atendimento ao Trabalhador de Bastos que funciona em sala anexa ao Ganha Tempo, localizado na Rua Campos Sales, 178, centro da cidade, ou pelos telefones (14) 3478-3156, (14) 99610-9766 e (14) 99745-3532. O interessado deve procurar à unidade de emprego munido de RG, CPF, Carteira de Trabalho e currículo atualizado.