LUCÉLIA: Vereadores reivindicam melhorias no cemitério

Em sessão da Câmara Municipal de Lucélia, os vereadores Fagner Vinícius Bussi da Silva e Aparecido Pereira da Silva “Padeirinho”, apresentaram indicação solicitando a prefeita Tati Guilhermino para que o Poder Executivo, busque viabilizar a realização de melhorias no cemitério municipal, como a instalação de iluminação interna e externa, construção de uma rampa de acesso, bem como instalação de câmeras de segurança.

Ressaltaram os vereadores na indicação, que “que a solicitação visa mostrar a necessidade de melhorias no cemitério municipal, tendo em vista que o local deve ser tratado com respeito e carinho, onde nossos parentes e amigos se encontram no descanso eterno”.

Afirmaram ainda os vereadores que a administração pública tem o dever de cuidar das áreas do cemitério, realizando as devidas adequações.

“Solicitamos ao poder Executivo que viabilize a conservação do cemitério municipal, fazendo as devidas adequações como a instalação de iluminação interna e externa, construção de uma rampa de acesso, e para maior segurança, a instalação de câmeras de segurança para dar maior acessibilidade e segurança para aqueles que frequentam o local”, ressaltaram os vereadores na indicação.