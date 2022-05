SALMOURÃO: Contas de 2020 de ex-prefeito recebe parecer favorável do Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), em sessão plenária realizada na última segunda-feira (dia 16) emitiu parecer favorável as contas de 2020 da Prefeitura Municipal de Salmourão, último ano da gestão do ex-prefeito Ailson José de Almeida.

O parecer favorável foi emitido pelo conselheiro relator Renato Martins Costa que ressaltou a boa gestão fiscal, sendo acompanhado o voto pelos demais conselheiros.

Desta forma as contas do ex-prefeito Ailson ficam aprovadas junto ao Tribunal de Contas do Estado com parecer técnico definitivo e agora será encaminhado para a Câmara Municipal de Salmourão para a decisão final através dos vereadores.