Caminhoneiro morre em grave acidente

No início da madrugada desta quinta-feira (19), o condutor de um bitrem, com placa de Dracena, trafegava pela estrada vicinal que liga Tupã a Quatá quando avançou a sinalização feita com morros de terra e acessou uma área interditada devido à queda da ponte sobre o córrego Água Bonita.

O caminhoneiro não percebeu o problema na estrutura e se lançou sobre a ponte caída vindo a atingir o barranco do outro lado do córrego. Com o impacto, a carga de farelo de soja foi projetada sobre a cabine do bitrem causando diversos ferimentos no motorista.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Tupã e de Paraguaçu Paulista foram deslocadas para o atendimento, sendo que o caminhoneiro foi retirado das ferragens com técnicas de salvamento em veículo, mas o estado de saúde era gravíssimo, sendo ele socorrido para Santa Casa de Tupã em parada cardiorrespiratória.

Infelizmente, o motorista não resistiu aos ferimentos e foi a óbito ao dar entrada na unidade hospitalar. O motorista foi identificado como Esmael Alves Sipriano Filho, de 62 anos, morador em Birigui.

Segundo uma testemunha ocular, o bitrem estava em alta velocidade quando passo próximo a uma granja que fica há cerca de 700 metros do local do acidente.

A ponte onde ocorreu o acidente está interditada desde 13 de março, quando foi danificada devido a fortes chuvas.

A Polícia Militar de Quatá esteve no local para registro do boletim de ocorrência e a Perícia Técnica do Instituto de Criminalística esteve no local para determinar as causas do acidente.