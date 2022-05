FLORA RICA: Prefeita interina assina adesão ao programa de educação do Sesi

Na segunda-feira (16), a prefeita Interina de Flora Rica, Rosicler Camargo juntamente com a secretária municipal da Educação Geovana Aparecida Gomes Rodrigues, compareceram em evento de apresentação e adesão do “Programa Reforço de Educação Sesi – SP”

Realizado no município de Presidente Epitácio, no Hotel Sesi Epitácio, o projeto tem como principais seguimentos: Alfabetização do 1° ao 5° ano e Português e matemática 6° ao 9° ano.

Após a conclusão do evento, a prefeita interina Rosicler Camargo realizou a assinatura da adesão do convênio para garantir o reforço escolar dos alunos de Flora Rica.

A prefeita interina e secretária municipal de educação ressaltaram a qualidade do material do Sesi que garante um ótimo desenvolvimento do ensino aos alunos.