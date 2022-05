FLORA RICA: Saúde realiza ações de combate a dengue

Ao longo dos últimos dias, a Secretaria Municipal da Saúde realizou diversos projetos para garantir a segurança de toda a população de Flora Rica em relação ao mosquito da dengue.

Entre as ações realizadas, foram executadas nebulizações em diversos órgãos públicos municipais e também projetos internos de conscientização do combate ao vetor da doença estão em fase de desenvolvimento para as crianças das escolas municipais, a fim de garantir a segurança de todos em seus domicílios.

A Secretaria Municipal da Saúde pede o apoio da população de Flora Rica para manter os quintais limpos e descartar objetos que possa servir de criadouro para o mosquito transmissor da dengue.