FLÓRIDA: Câmara propõe projeto de lei instituindo anualmente a Semana do Mutirão do Emprego

A Câmara Municipal de Flórida Paulista apresentou projeto de lei assinado por todos os vereadores floridenses instituindo a Semana do Mutirão do Emprego.

O objetivo da Semana do Mutirão do Emprego é promover orientações sobre emprego e mercado de trabalho aos cidadãos floridenses.

De acordo com o projeto de lei, a Semana do Mutirão do Emprego será comemorada a partir de 1º de maio, passando a integrar o calendário de eventos do município de Flórida Paulista.

A Semana do Mutirão do Emprego visa promover palestras, cursos e orientações sobre emprego, carteira de trabalho, noções de empreendedorismo, testes vocacionais e elaboração de currículo.

Ainda outras medidas poderão ser adotadas pelo Poder Executivo para concretização da Semana do Mutirão do Emprego, podendo realizar convênios e parcerias com entidades sociais envolvidas, visando a promoção de cursos e treinamentos.

O projeto de lei foi apresentado na última sessão da Câmara Municipal e assinado por todos os vereadores, sendo que após a sua aprovação deverá ser encaminhado para ser sancionado pelo prefeito e após ficará constando no calendário de eventos do município, devendo ser realizada anualmente a Semana do Mutirão do Emprego em Flórida Paulista.