FLÓRIDA: Deputado Mauro Bragato visita a cidade e recebe agradecimentos por conquistas ao Município

Na segunda-feira, dia 16, o deputado estadual Mauro Bragato visitou Flórida Paulista.

Na oportunidade o parlamentar foi recebido pelo prefeito Wilson Fróio Júnior e o vice-prefeito Nei Gazola, além do presidente da Câmara Municipal Tiago Ribeiro de Souza. Também estavam presentes os vereadores João Batista Freschi (João Catenga) e Roselino Alves de Souza (Gato do Ovo), o ex-vereador Genisval Rodrigues do Santos (Preguinhos), secretários municipais, representantes de entidades como Santa Casa e Asilo e lideranças do município.

Durante o encontro foi conversado sobre as demandas do município e mais uma vez o deputado se colocou à disposição da comunidade floridense.

Ainda foi destacado recentes conquistas viabilizadas pelo deputado Mauro Bragato em atendimento as solicitações apresentadas pelo prefeito Fróio e os vereadores Tiago Ribeiro de Souza e João Catenga, como recursos financeiros para asfalto no Distrito do Indaiá, recursos para reforma de quadra esportiva, entre outros.

Os recursos foram viabilizados junto ao Governo do Estado e deve ter as obras iniciadas nos próximos meses

O deputado recebeu os agradecimentos pelas conquistas do prefeito Fróio e dos vereadores Tiago Ribeiro de Souza e João Catenga.