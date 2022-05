Homem é encontrado morto dentro de residência em Flórida Paulista

Um homem foi encontrado morto por volta das 15h40 desta quinta-feira (19) em Flórida Paulista.

Trata-se do senhor Antônio Mariano, 64 anos de idade que morava em uma residência nas margens da linha férrea, próximo ao Estádio Municipal.

Vizinhos notaram sua ausência durante todo o dia e resolveram procurar pelo mesmo em sua residência, quando através de uma janela, o encontraram deitado na cama, em um quarto e apesar da insistência, ele não respondia pelo chamado.

Familiares foram avisados e compareceram até o local acionando a Polícia Militar.



Uma ambulância do município chegou a se deslocar até a residência, porém, com a chegada do Corpo de Bombeiros de Adamantina que efetuou o corte da corrente que trancava a porta do imóvel, constatou-se que Antônio já estava com sinais de morte evidente.

Como não havia sinais de arrombamento no imóvel e nem de agressão física ou violência, o corpo foi removido pela Funerária Terra Santa e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia, onde o médico plantonista Dr. Josias Zanco com o apoio de uma enfermeira o examinou e atestou o óbito.



VELÓRIO E SEPULTAMENTO

Segundo a Funerária Terra Santa, o corpo de Antônio Mariano será velado a partir das 6h desta sexta-feira no Velório Municipal e sepultado ainda no período da manhã em horário a ser definido.

Aos familiares e amigos em luto, os votos de pesar do Grupo Folha Regional – (Jornal TV e Site).