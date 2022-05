IRAPURU: Assinado convênio de adesão ao Programa Melhor Caminho

No último dia 5 de maio, foi assinado o convênio para adesão ao Programa Melhor Caminho, convênio esse da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e a Prefeitura Muncipal de Irapuru.

O prefeito Mazinho esteve na sede do Cati Regional de Dracena, juntamente com o Secretário de Agricultura Seidy, para assinatura do convênio, que tem um valor estimado da obra R$ 742.473,00 (Setecentos e quarenta e dois mil quatrocentos e setenta e três reais).

O programa vai revitalizar estradas rurais do Município, o Programa Melhor Caminho foi instituído pelo Decreto nº. 41.721 de 17 de abril de 1997, destinado à elaboração de convênios entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e prefeituras municipais para a execução de obras de recuperação de estradas rurais.

Foi informado que Irapuru terá um total de 5,14 km de estradas rurais adequadas em três trechos definidos pela Prefeitura Municipal.