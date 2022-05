JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito Osmar Pinatto anuncia início da pavimentação do Distrito Industrial

O prefeito de Junqueirópolis, Osmar Pinatto, anunciou em suas redes sociais o início das obras de pavimentação do Distrito Industrial IV. De acordo com Pinatto, a pavimentação das ruas e avenidas do distrito totaliza área de 28 mil metros quadrados.

O prefeito disse que mais de R$ 60 milhões foram investidos na nova área industrial, que já conta com quase toda infraestrutura completa. Com rede de água e esgoto já concluída, os serviços de drenagem estão em fase de conclusão e para junho ou julho está previsto o início da construção da estação elevatória.

Sobre os recursos, o chefe do executivo municipal aponta que grande parte é investimento do governo do estado, através do deputado Mauro Bragato e do governador Rodrigo Garcia.

O anuncio foi feito durante visita ao canteiro de obras.

Na ocasião, o prefeito esteve acompanhado dos diretores Josemar de Souza – Nego (Agronegócio) e Éder Junio de Souza (Obras).