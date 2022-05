MERCADINHO RESENDE de Flórida Paulista agora com padaria

O Mercadinho Resende de Flórida Paulista iniciou recentemente as atividades do seu setor de panificação.



Agora, os clientes além de levarem para casa os produtos dos mais diversos setores do Resende, também podem aproveitar as delicias da padaria.



Além dos pães de sal e leite, na Padaria do Resende são confeccionadas roscas, pães recheados, torradas e outros produtos. Bolos, confeitos e outras delicias também fazem parte de seu leque de produtos.



De acordo com o empresário Oswaldo Resende, “toda hora tem pão quentinho saindo no mercadinho”.



Ele também destacou que essa é uma das novidades que estão sendo apresentadas em conjunto com as obras de reforma e ampliação da empresa.



O Mercadinho Resende fica próximo ao Ginásio de Esportes da “40” e funciona todos os dias das 6h30 até as 19h30.