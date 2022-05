Polícia apreende grande quantidade de drogas na “Operação Sufoco”

A Polícia Militar de Osvaldo Cruz, na tarde desta quarta-feira 18, durante a “Operação Sufoco” recebeu várias denúncias de pontos de vendas de drogas na Vila Esperança, onde apreendeu grande quantidade de drogas.

Com apoio do Canil foram realizadas várias diligências nos locais informados e sobre a Linha férrea, o Cão kira, localizou um saco plástico transparente contendo em seu interior uma grande quantia de drogas, sendo 30 invólucros de crack e dois invólucros de maconha.

Diante do exposto as drogas foram apresentadas no plantão da Polícia Civil em Adamantina, onde a autoridade de Plantão tomou ciência do fato e elaborou o BOPC de apreensão de objetos.

Denúncia

Todas as denúncias podem ser feitas através do telefone 190, ou direto a Base Comunitária de Segurança através do telefone 18 3528-1361, sua identidade será mantida em absoluto sigilo.