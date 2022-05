SALMOURÃO: Festa do Peão começa hoje com grandes atrações

No período de 19 a 21 de maio, Salmourão será palco de uma das maiores festas do peão de boiadeiro da região. A 21ª Festa do Peão de Boiadeiro de Salmourão está com os preparativos a todo o vapor e as atrações já estão confirmadas para o grandioso evento.

O evento que terá entrada gratuita nas três noites, sediará mais uma etapa do Circuito Rancho Primavera com a presença de peões renomados, contando com a narração do locutor Claudiney Mhatias e os comentários de Rogério Paitl.

As atrações confirmadas são: dia 19 (hoje, quinta-feira), o agito de Bruno & Barreto; dia 20 (sexta-feira), o talento de Jean & Julio; e no dia 21, com a dupla sensação Pedro Paulo & Alex.

Uma mega estrutura foi montada para o evento, que no dia 21 (sábado), contará ainda com a prova dos Três Tambores e a grande final do rodeio.

A realização é da Prefeitura Municipal de Salmourão e apoio da Câmara Municipal, com organização de Cabeludo Eventos.