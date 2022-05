Festa do Peão de Salmourão hoje tem show com Jean & Julio

Ontem (quinta-feira) aconteceu a abertura da 21ª Festa do Peão de Boiadeiro de Salmourão.

Na primeira noite recebeu um bom público e contou com a abertura, apresentação da Rainha e Princesa e as montarias do Circuito Rancho Primavera, além do sensacional show com Bruno & Barreto.

Uma excelente estrutura foi montada para receber com conforto e segurança o público de Salmourão e toda a região.

CONFIRA AS FOTOS



A Festa do Peão de Salmourão continua na noite de hoje (sexta-feira), com o show da dupla Jean & Julio.

Amanhã, dia 21, haverá prova dos Três Tambores e a grande final do rodeio e finalizando o evento terá o esperado show da dupla sensação Pedro Paulo & Alex.

A realização 21ª Festa do Peão de Boiadeiro é da Prefeitura Municipal de Salmourão e apoio da Câmara Municipal, com organização de Cabeludo Eventos.