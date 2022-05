FLÓRIDA: Prefeito assina convenio que autoriza mais de R$ 2 milhões para construção de ponte

O governador do Estado Rodrigo Garcia esteve nesta sexta-feira (20), em Presidente Prudente, onde entregou veículos, equipamentos e anunciou obras para todos os municípios da região.

As ações foram anunciadas durante a iniciativa “Governo na Área”, que busca intensificar as relações institucionais entre o Governo do Estado, Prefeituras e Câmaras Municipais, além de ampliar a transparência das ações governamentais à população.

Na oportunidade o prefeito Wilson Fróio Junior acompanhado do vice-prefeito Sidnei Gazola assinou convenio com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, visando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 2.062.688,54 para a construção de uma nova ponte mista na Estrada que liga o Distrito do Indaiá do Aguapeí (FLP-0321) ao Rio Feio.

Também estiveram presentes no evento em Presidente Prudente, o presidente da Câmara Municipal Tiago Ribeiro de Souza e os vereadores João Catenga e Gato do Ovo.

Com a assinatura do convenio fica agora autorizada a licitação visando a contratação de uma empresa para a execução da obra.



A liberação de recursos financeiros para a construção de uma nova ponte vem sendo reivindicado pelo prefeito Wilson Fróio Júnior desde o mandato anterior, uma vez que a antiga ponte de concreto caiu há mais de 7 anos e a passagem está sendo feita desde então, por uma ponte provisória de madeira construída ao lado da antiga.

O prefeito Fróio agradeceu o governador Rodrigo Garcia pela liberação do recurso financeiro para esta nova ponte, bem como todos que ajudaram nessa importante conquista.