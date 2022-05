LUCÉLIA: Deputado entrega veículo 0 km para equipe do PSF

Na sexta-feira, dia 13, a equipe do PSF “Dr. Domingos Ribeiro dos Santos Neto”, no Parque das Palmeiras, recebeu a visita do deputado estadual Ricardo Madalena (PL) para entrega de um veículo 0 km.

O veículo foi adquirido por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 60 mil e contrapartida da Prefeitura, em R$ 26.990,00, totalizando R$ 86.990,00.

De acordo com o deputado Ricardo Madalena a destinação da emenda parlamentar atende um pedido da vereadora Alessandra.