Mulher morre após ser esfaqueada pelo ex-companheiro em Dracena

Uma mulher, de 35 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro nesta quinta-feira (19), em Dracena (SP). Segundo a Polícia Militar, o homem foi preso e confessou o feminicídio.

Por volta das 18h05, a PM foi acionada para comparecer em um apartamento, no Centro, onde havia uma pessoa caída. No local, a Unidade de Resgate já prestava socorro à vítima, que tinha ferimentos de faca na altura do tórax. A equipe informou que ela havia perdido muito sangue e estava em parada cardiorrespiratória. Ela foi levada ao Pronto Atendimento Municipal (PAM).

Testemunhas relataram que foram as primeiras a encontrar a vítima ferida e acionar socorro. Elas ainda encontraram o filho da mulher, de apenas 5 anos, no local.

Ainda segundo a PM, a criança disse que o pai havia matado a mãe com uma faca. Uma testemunha também relatou ter ouvido pedidos de socorro vindos do apartamento da vítima.

Os policiais receberam a informação de que o suspeito de ter cometido o feminicídio era um homem, de 44 anos, e que poderia estar em um carro co azul, descalço e com os pés manchados de sangue. Além disso, ele teria parentes em Ouro Verde (SP), onde passaria e depois fugiria para o Estado do Mato Grosso do Sul.

A Polícia Militar iniciou o cerco e em menos de uma hora conseguiu localizar o carro do autor em uma estrada vicinal que liga Ouro Verde (SP) a Panorama (SP) e efetuaram a abordagem.

No carro estavam três homens e os policiais confirmaram que o autor estava com os pés manchados com sangue. Ele estava no banco do passageiro da frente. Questionado, o suspeito afirmou que teve “problema com a esposa”. Ele disse que viu no celular dela conversas com outro homem. Eles discutiram, o homem pegou uma faca no armário e deu vários golpes. O autor não soube dizer quantas facadas deu e nem os locais.

Na sequência, ele falou que fugiu, pegou seu carro e foi até Ouro Verde (SP), onde buscou os dois homens para que o acompanhasse até Panorama (SP), “pois tinha feito uma besteira com a mulher”.

O trio seguiu para Panorama, momento em que foram abordados.

Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram três porções de maconha na porta do passageiro, um faca de cozinha, um canivete e um facão embaixo do banco do motorista. As armas brancas pertenciam ao autor, mas não foram usadas no crime. Sobre a faca usada para matar a mulher, ele disse que não se lembra de onde jogou. Ele confessou o crime.

A PM recebeu a informação de que a vítima havia morrido por volta das 18h35.

O suspeito foi preso por feminicídio e os outros dois homens foram detidos pelo crime de favorecimento pessoa e porte de entorpecente.

O Conselho Tutelar foi acionado e o menino de cinco anos foi entregue para uma tia.